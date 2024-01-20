Зверев уверенно переиграл соперника и заработал последнюю путевку в четвертый этап Australian Open

Завершился последний матч третьего этапа, первого турнира серии Большого шлема текущего года,AustralianOpen, который проходит в Мельбурне, Австралия.

На корте встретились шестая ракетка мира из Германии Александр Зверев и 91-й номер в рейтингеWTA из США Алекс Микелсен.

Немец считался явным фаворитом встречи и легко доказал это на корте.

В первом сете Александр хоть и подал четыре раза навылет, но забрал все свои геймы, а также смог переиграть американца в двух геймах на его подаче. Первый раунд завершился со счетом 6:2 в пользу представителя Германии.

Во втором сете Алекс дал бой Звереву и чуть-ли не взял сет, но все же ошибся и упустил победу на тай-брейке. Снова сет за Александром 7:6.

В третьем сете было заметно, что Микелсен слишком сильно нервничал. Он довольно агрессивно реагировал на все свои ошибки и не доигранные моменты, и, хотя Зверев пять раз подал навылет и сделал одиннадцать невынужденных ошибки, но американец проиграл половину своих подач и не сумел забрать ни одного гейма с подач Александра. В результате победа Зверева в сете (6:2) и в матче.

Australian Open

Мужчины

Третий раунд

Александр Зверев - Алекс Микелсен 6:2, 7:6, 6:2

"I used to be one of those, the new generation is coming and they're coming very fast"



Alexander Zverev reflects on the 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 youngsters emerging on the scene after defeating Alex Michelsen ⭐️#AusOpen pic.twitter.com/9GSBchCE1t — Eurosport (@eurosport) January 20, 2024

Александр Зверев стал последним участником четвёртого этапа, где он встретится с 22-й ракеткой мира Кэмероном Норри.