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Зверев уверенно переиграл соперника и заработал последнюю путевку в четвертый этап Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 08:44
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Зверев уверенно переиграл соперника и заработал последнюю путевку в четвертый этап Australian Open Фото: аккаунт @5SportsNet в Х/Автор неизвестен

Завершился последний матч третьего этапа, первого турнира серии Большого шлема текущего года,AustralianOpen, который проходит в Мельбурне, Австралия.

На корте встретились шестая ракетка мира из Германии Александр Зверев и 91-й номер в рейтингеWTA из США Алекс Микелсен.

Немец считался явным фаворитом встречи и легко доказал это на корте.

В первом сете Александр хоть и подал четыре раза навылет, но забрал все свои геймы, а также смог переиграть американца в двух геймах на его подаче. Первый раунд завершился со счетом 6:2 в пользу представителя Германии.

Во втором сете Алекс дал бой Звереву и чуть-ли не взял сет, но все же ошибся и упустил победу на тай-брейке. Снова сет за Александром 7:6.

В третьем сете было заметно, что Микелсен слишком сильно нервничал. Он довольно агрессивно реагировал на все свои ошибки и не доигранные моменты, и, хотя Зверев пять раз подал навылет и сделал одиннадцать невынужденных ошибки, но американец проиграл половину своих подач и не сумел забрать ни одного гейма с подач Александра. В результате победа Зверева в сете (6:2) и в матче.

Australian Open
Мужчины
Третий раунд
Александр Зверев - Алекс Микелсен 6:2, 7:6, 6:2

Александр Зверев стал последним участником четвёртого этапа, где он встретится с 22-й ракеткой мира Кэмероном Норри.

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