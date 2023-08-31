Зинченко назвал самого сложного оппонента в своей карьере

В ходе интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко ответил на вопрос о самом сложном для него оппоненте, против которого ему приходилось играть в течение его карьеры.

По словам футболиста сборной Украины, таким игроком является форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах.

“Он очень резкий, быстрый и сильный. Он способен двигаться в любом направлении - влево и вправо. Никогда нельзя предсказать, что он собирается сделать. Если дать ему пространство и он проникнет туда, то остановить его становится очень трудно”, - сказал защитник “канониров”.

Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" в июле 2022 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. До этого он представлял другой английский гранд - "Манчестер Сити".

В текущем сезоне чемпионата Англии Зинченко появлялся на поле в двух матчах, но результативными действиями не отмечался.

В прошлом сезоне Зинченко помог “Арсенал” стать вторым в чемпионате Англии и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.