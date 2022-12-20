Зидан может возглавить итальянский топ-клуб

Новым главным тренером туринского “Ювентуса” может стать Зинедин Зидан, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский специалист может возглавить итальянский клуб в том случае, если наставником сборной Франции останется Дидье Дешам. Впрочем, “Ювентусу” для этого придется заплатить большую компенсацию за увольнение нынешнего главного тренера Массимилиано Аллегри.

50-летний Зидан летом 2021 года покинул “Реал” и с тех пор является свободным агентом.

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