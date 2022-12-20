Анхель Ди Мария установил уникальный рекорд

Полузащитник туринского “Ювентуса” и сборной Аргентины Анхель Ди Мария стал первым в истории футболистом, кто забивал голы в финалах континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.

Аргентинец отличился в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, по пенальти - 4:2), забил в финале Олимпиады против Нигерии (1:0), а также в финале Копа Америка-2021 против Бразилии (1:0).

В нынешнем сезоне 34-летний Ди Мария провел за “Ювентус” и сборную Аргентины 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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