Жиру, скорее всего, останется в "Милане"
Новости футбола Сегодня, 13:55
“Милан” близок к продлению контракта с французским нападающим Оливье Жиру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб практически согласовал с футболистом условия нового соглашение. Ожидается, что контракт будет подписан после завершения чемпионата мира-2022.
В нынешнем сезоне 36-летний Жиру провел за “Милан” и сборную Франции 25 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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