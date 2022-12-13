Жиру, скорее всего, останется в "Милане"

“Милан” близок к продлению контракта с французским нападающим Оливье Жиру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб практически согласовал с футболистом условия нового соглашение. Ожидается, что контракт будет подписан после завершения чемпионата мира-2022.

В нынешнем сезоне 36-летний Жиру провел за “Милан” и сборную Франции 25 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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