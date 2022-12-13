Стало известно, возглавит ли Анчелотти сборную Бразилии

Наставник “Реала” Карло Анчелотти не рассматривает вариант с назначением в сборную Бразилии.

Как известно, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хотела пригласить итальянца на должность, которую после ЧМ-2022 покинул Тите.

По данным Marca, тренер полностью сосредоточен на работе в испанском клубе.

Тренер, планирует остаться в клубе до истечения срока контракта. Также Анчелотти может продлить соглашение, рассчитанное до 2024 года.