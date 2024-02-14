Зеленый свет на переход Тоуни в Арсенал? Брентфорд подписывает сверхрезультативного форварда Брюгге
Новости футбола Вчера, 14:28
Зеленый свет на переход Тоуни в Арсенал? Брентфорд подписывает сверхрезультативного форварда Брюгге
Брентфорд договорился с Брюгге о переходе нападающего Игоря Тьяго. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера превысит 30 миллионов фунтов.
22-летний Игорь Тьяго присоединился к Брюгге в июне 2023 года менее чем за 8 миллионов евро. Бразильский форвард забил 26 голов в 40 матчах бельгийской команды во всех турнирах.
Вероятно, что бразилец должен стать заменой для главного бомбардира Брентфорда Айвена Тоуни, на которого претендует сразу ряд клубов АПЛ. По информации британских СМИ, ближе всех к подписанию английского голеодора находится Арсенал, который уже пытался купить игрока в январе.
Брентфорд занимает 14-е место в АПЛ. В активе Шершней 25 очков после 23 сыгранных матчей.
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