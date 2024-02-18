Завершился регулярный сезон НБЛ Австралазии. Определились все участники плей-офф

Сегодня состоялись заключительные матчи Национальной баскетбольной лиги Австралазии. В двух последних играх Мельбурн Юнайтед и Аделаида переиграли своих соперников.

Таким образом регулярный чемпионат НБЛ подошел к концу, а также были определены все участники плей-офф.

Действующий чемпион Сидней занял лишь четвертую строчку и пробился в четвертьфинал. Вместе с чемпионом в четвертьфинале сыграют Тасмания ДжекДжамперс, Иллаварра Хокс и Нью-Зиланд Брейкерс.

Первый два места, по результатам чемпионата завоевали Мельбурн Юнайтед и Перт, которые получают путевку в полуфинал.

Таким образом из десяти команд, принимающих участие в чемпионате шесть, пробились в плей-офф, где четыре из них сыграют четвертьфиналы, и победители присоединятся к полуфиналистам.

2024 NBL Finals сетка плей-офф

Плей-ин квалификация

Сидней Кингс - Нью-Зиланд Брейкерс

Тасмания ДжекДжамперс - Иллаварра Хокс

Плей-ин

Сидней Кингс / Нью-Зиланд Брейкерс - неудачник матча Тасмания ДжекДжамперс - Иллаварра Хокс

Полуфиналы

Мельбурн Юнайтед - победитель матча плей-ин

Перт Уайлдкэтс - победитель матча Тасмания ДжекДжамперс / Иллаварра Хокс

Финал

Победитель Полуфинала 1 - Победитель Полуфинала 2

Все раунды плей-ин стадии состоят из одного матча. Полуфиналы будут проходить до двух побед. Финал – до трех побед.

Наиболее титулованным клубом НБЛ является Перт. Уайлдкэтс завоевывали чемпионский титул десять раз, действующий чемпион Сидней Кингз имеет в своем активе пять побед, а еще один полуфиналист – Мельбурн Тайгерс всего дважды выигрывал в плей-офф НБЛ.