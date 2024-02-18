EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости баскетбола Завершился регулярный сезон НБЛ Австралазии. Определились все участники плей-офф

Завершился регулярный сезон НБЛ Австралазии. Определились все участники плей-офф

Новости баскетбола Сегодня, 02:47
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Завершился регулярный сезон НБЛ Австралазии. Определились все участники плей-офф Завершился регулярный сезон НБЛ Австралазии. Определились все участники плей-офф

Сегодня состоялись заключительные матчи Национальной баскетбольной лиги Австралазии. В двух последних играх Мельбурн Юнайтед и Аделаида переиграли своих соперников.

Таким образом регулярный чемпионат НБЛ подошел к концу, а также были определены все участники плей-офф.

Действующий чемпион Сидней занял лишь четвертую строчку и пробился в четвертьфинал. Вместе с чемпионом в четвертьфинале сыграют Тасмания ДжекДжамперс, Иллаварра Хокс и Нью-Зиланд Брейкерс.

Первый два места, по результатам чемпионата завоевали Мельбурн Юнайтед и Перт, которые получают путевку в полуфинал.

Таблица, представленная Sofascore

Таким образом из десяти команд, принимающих участие в чемпионате шесть, пробились в плей-офф, где четыре из них сыграют четвертьфиналы, и победители присоединятся к полуфиналистам.

2024 NBL Finals сетка плей-офф

Плей-ин квалификация

  • Сидней Кингс - Нью-Зиланд Брейкерс
  • Тасмания ДжекДжамперс - Иллаварра Хокс

Плей-ин

  • Сидней Кингс / Нью-Зиланд Брейкерс - неудачник матча Тасмания ДжекДжамперс - Иллаварра Хокс

Полуфиналы

  • Мельбурн Юнайтед - победитель матча плей-ин
  • Перт Уайлдкэтс - победитель матча Тасмания ДжекДжамперс / Иллаварра Хокс

Финал

  • Победитель Полуфинала 1 - Победитель Полуфинала 2

Все раунды плей-ин стадии состоят из одного матча. Полуфиналы будут проходить до двух побед. Финал – до трех побед.

Наиболее титулованным клубом НБЛ является Перт. Уайлдкэтс завоевывали чемпионский титул десять раз, действующий чемпион Сидней Кингз имеет в своем активе пять побед, а еще один полуфиналист – Мельбурн Тайгерс всего дважды выигрывал в плей-офф НБЛ.

Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Вчера, 14:32 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура
Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе Новости футбола Вчера, 10:30 Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе
The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда Новости гольфа 15 фев 2024, 21:41 The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда
Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом Новости футбола 15 фев 2024, 11:33 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом
Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола 15 фев 2024, 04:31 Матчи Милана, Ромы и Аякса. Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере Новости футбола 14 фев 2024, 16:34 Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:51 Потеря для Ювентуса. Капитан команды получил травму и пропустит около двух недель Новости футбола Сегодня, 07:21 Интер – Атлетико Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 07:05 Лука Модрич разочарован своим сезоном в Реал Мадриде. Он хотел закончить карьеру иначе Новости футбола Сегодня, 06:44 Мбаппе в Барселону? Президент каталонского клуба неоднозначно ответил на такие предположения Новости футбола Сегодня, 06:16 Эвертон – Кристал Пэлас. Ориентировочные составы и последние новости Новости MMA Сегодня, 05:24 Назван главный бой турнира UFC 300. На кону будет титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории Новости футбола Сегодня, 04:55 Ключевой центральный защитник Реал Мадрида скоро вернется в команду после травмы Новости футбола Сегодня, 04:42 ПСВ – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 03:55 Барселона определилась с главным претендентом на замену Хави Эрнандеса Новости футбола Сегодня, 03:30 ПСЖ продолжает искать замену Мбаппе. Теперь они заинтересовались Маркусом Рашфордом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Роял АМ – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Удинезе – Кальяри прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Юнайтед – Брайтон прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Альмерия прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года Футбол Сегодня ТС Гэлакси – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 18 февраля Футбол Сегодня Анкарагюджю – Галатасарай прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 Футбол Сегодня Бохум – Бавария прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 Футбол Сегодня Лутон – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 18 февраля