Завершился регулярный сезон НБЛ Австралазии. Определились все участники плей-офф
Сегодня состоялись заключительные матчи Национальной баскетбольной лиги Австралазии. В двух последних играх Мельбурн Юнайтед и Аделаида переиграли своих соперников.
Таким образом регулярный чемпионат НБЛ подошел к концу, а также были определены все участники плей-офф.
Действующий чемпион Сидней занял лишь четвертую строчку и пробился в четвертьфинал. Вместе с чемпионом в четвертьфинале сыграют Тасмания ДжекДжамперс, Иллаварра Хокс и Нью-Зиланд Брейкерс.
Первый два места, по результатам чемпионата завоевали Мельбурн Юнайтед и Перт, которые получают путевку в полуфинал.
Таким образом из десяти команд, принимающих участие в чемпионате шесть, пробились в плей-офф, где четыре из них сыграют четвертьфиналы, и победители присоединятся к полуфиналистам.
2024 NBL Finals сетка плей-офф
Плей-ин квалификация
- Сидней Кингс - Нью-Зиланд Брейкерс
- Тасмания ДжекДжамперс - Иллаварра Хокс
Плей-ин
- Сидней Кингс / Нью-Зиланд Брейкерс - неудачник матча Тасмания ДжекДжамперс - Иллаварра Хокс
Полуфиналы
- Мельбурн Юнайтед - победитель матча плей-ин
- Перт Уайлдкэтс - победитель матча Тасмания ДжекДжамперс / Иллаварра Хокс
Финал
- Победитель Полуфинала 1 - Победитель Полуфинала 2
Все раунды плей-ин стадии состоят из одного матча. Полуфиналы будут проходить до двух побед. Финал – до трех побед.
Наиболее титулованным клубом НБЛ является Перт. Уайлдкэтс завоевывали чемпионский титул десять раз, действующий чемпион Сидней Кингз имеет в своем активе пять побед, а еще один полуфиналист – Мельбурн Тайгерс всего дважды выигрывал в плей-офф НБЛ.