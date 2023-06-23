Защитника "Арсенала" зовут в Саудовскую Аравию

Полузащитник лондонского "Арсенала" Томас Партей получил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Футболисту готовы платить около 90 миллионов евро в год, что потенциально удвоит его финансовое положение.

Напомним, что Партей сменил “Атлетико” на “Арсенал” летом 2020 года. Сейчас он является ключевым игроком команды.

В его услугах также активно заинтересован “Ювентус”.