Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды

Защитник Тоттенхэма Серхио Регилон переходит в Брентофрда на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источников, клубы достигли устной домолености относительно перехода испанского футболиста. Регилон переезжает в Брентофрда до конца этого сезона без права выкупа. Медицинское обследование состоится в среду, 17 января, вскоре будет официальное объявление.

Напомним, что 19 сентября 2020 года, вместе с партнером по команде, Гаретом Бэйлом, перешел в лондонский Тоттенхэм Хотспур, подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 27,5 миллионов фунтов. 29 сентября испанец дебютировал за "шпор" в домашнем матче против Челси в четвертом раунде Кубка лиги.

К слову, первую половину текущего сезона провел в аренде в Манчестер Юнайтед, где сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. Отметим, что контракт испанского футболиста с лондонской командой действителен до лета 2025-го года. По оценкам портала Трансфермаркт его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро.