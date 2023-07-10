Защитник дортмундской "Боруссии" Кулибали перейдет в клуб АПЛ

Защитник дортмундской "Боруссии" Сумаила Кулибали перейдет в “Бернли”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о годичной аренде футболиста. Летом 2022 года англичане смогут выкупить трансфер игрока за 17,55 миллионов евро.

19-летний Кулибали является воспитанником “Пари Сен-Жермен”. Летом 2021 года он перешел в дортмундскую “Боруссию” на правах свободного агента. За основной состав немецкого клуба он провел всего два матча. Контракт игрока с клубом из Дортмунда действует до лета 2026 года.

С 2022 года Кулибали играет за молодежную сборную Франции U-20 и провел за нее два матча. В 2019 году Кулибали выступал за сборные Франции до 16 и до 17 лет.

В прошлом сезоне дортмундская “Боруссия” финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, дортмундцы завоевали право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. “Бернли” в минувшем сезоне занял первое место в Чемпионшипе и завоевал путевку в Премьер-лигу.