Защитник "Баварии" хочет покинуть клуб

Марокканский защитник “Баварии” Нуссаир Мазрауи заявил, что он может покинуть клуб в летнее трансферное окно, так как недоволен количеством игрового времени.

“В первой половине сезона я играл в основном составе и показал, на что способен. Потом я перенес перикардит и вернулся в строй. Теперь мне кажется, что обо мне забыли. Я в хорошей форме, но не получаю игрового времени. Я даже не вторая и не третья опция. Пока рано говорить о моих перспективах. Но если ситуация останется так же, то это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю”, - приводит слова Мазрауи Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 25-летний Мазрауи провел за “Баварию” 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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