Кан собирается уйти из "Баварии"

Генеральный директор “Баварии” Оливер Кан рассматривает возможность ухода с должности.

Об этом пишет журналист Ян Оге Фьертофт.

По данным журналиста, отставка функционера неизбежна.

Напомним, что бывший вратарь клуба и сборной Германии занял пост генерального директора в 2021 году.

Вчера мюнхнцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей “Манчестер Сити” (0:3, 1:1).