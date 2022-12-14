Защитник "Баварии" хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Французский защитник “Баварии” Бенжамен Павар хочет перейти в Манчестер Юнайтед", сообщает Metro.

По сведениям источника, футболист недоволен количеством игровой практики в немецком клубе, поэтому заинтересован в варианте с манкунианцами. “Бавария” может согласиться продать француза, так как он отказывается продлить контракт, который истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за “Баварию” и сборную Германии 26 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Не пропустите: "Барселона" готовит лишь один громкий трансфер на лето 2023 года.