"Барселона" готовит лишь один громкий трансфер на лето 2023 года

Летом 2023 года “Барселона” собирается подписать полузащитника “Реала Сосьедад” Мартина Субименди.

Как пишет Mundo Deportivo, 23-летний футболист будет единственным крупным трансфером каталонского клуба летом.

В нынешнем сезоне молодой футболист сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя голевыми передачами.

Ранее в СМИ писали, что “Барса” ближайшим летом не будет покупать дорогих футболистов, а сделает акцент на арендных соглашениях.