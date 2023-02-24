"Заря" деруссифицировала клубную эмблему (фото)

Пресс-служба луганской “Зари” в официальном твиттере опубликовала видео, на котором клубная эмблема деруссифицируется.

Название клуба на логотипе изменилось с “Заря” на “Зоря”, а Луганск - на Луганськ.

“Заря”, набрав в 15 матчах 28 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Следующий матч луганчане проведут 5 марта на выезде против “Ворсклы”.

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