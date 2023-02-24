Роналдиньо сыграет в испанской медиалиге

Легенда бразильского футбола Роналдиньо сыграет за “Порсиньос” в испанской медиалиге.

Обладателя “Золотого мяча” заявили 12-м игроком.

Он будет играть за команду испанской интернет-знаменитости Ибаи Льяноса (испанская интернет-знаменитость.

Дебют бразильца может состояться в 8-м туре испанской медиалиги против “Пио”.

Отметим, что за эту же команду играют звездные футболисты Чичарито и Рауль Тамудо.