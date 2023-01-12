Главная Новости Зарплата выше, чем у Криштиану: конкурент клуба Роналду сделал огромное предложение Месси

Зарплата выше, чем у Криштиану: конкурент клуба Роналду сделал огромное предложение Месси

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

“Аль-Хилаль” проявляет интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, саудовский клуб готов платить футболисту зарплату в размере 300 миллионов долларов в год. Планируется, что часть зарплаты форварду будет выделяться из государственной казны Саудовской Аравии.

“Аль-Хилаль” намерен воспользоваться тем, что Месси еще не продлил с ПСЖ контракт, который истекает летом 2023 года. Если переход состоится, то аргентинец обойдет по размеру зарплаты португальского нападающего “Аль-Наср” Криштиану Роналду, который получает порядка 200 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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