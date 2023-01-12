Бензема повторил рекорд Месси

Форвард “Реала” Карим Бензема повторил рекорд результативности Лионеля Месси в матчах Суперкубка Испании.

Вчера француз забил в пятом матче подряд в рамках турнира. В итоге “Реал” сыграл вничью с “Валенсией” (1:1), а после добыл путевку в финал в серии пенальти (4:3).

Как пишет OptaJose, на счету Месси было восемь голов в пяти подряд матчах Суперкубка Испании.

В финале турнира “Реал” будет играть с победителем пары “Барселона” — “Бетис”.