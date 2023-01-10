За защитника "Интера" Думфриса борются три топ-клуба

“Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси” проявляют интерес к защитнику “Интера” и сборной Нидерландов Дензелу Думфрису, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английские и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. “Интер” готов отпустить игрока, но хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Думфрис провел за “Интер” 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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