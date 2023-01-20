"Ювентусу" грозит серьезное наказание из-за финансовых махинаций

Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала снять с “Ювентуса” девять очков из-за финансовых махинаций, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, также в прокуратуре хотят добиться длительных дисквалификаций для бывшего директора “Юве” Фабио Паратичи, для экс-президента Андреа Аньелли, а также экс-директоров – Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” обвиняется в завышении трансферной стоимости футболистов и сокрытии истинного размера зарплат игроков. Вскоре после вынесения обвинений руководители клуба ушли в отставку.

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