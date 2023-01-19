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"Ювентус" победил клуб Берлускони в Кубке Италии

Новости футбола Сегодня, 17:07
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Италии “Ювентус" со счетом 2:1 обыграл “Монцу”, которой владеет Сильвио Берлускони, и вышел в четвертьфинал.

Победу туринскому клубу принесли голы Мойсе Кина и Федерико Кьезы. У гостей отличился Маттиа Валоти.

“Ювентус” – “Монца” - 2:1 (1:1)
Голы: Кин, 8 - 1:0, Валоти, 24 - 1:1, Кьеза, 78 - 2:1

“Ювентус”: Перин, Данило, Ругани, Гатти, Маккенни, Паредес, Фаджоли (Ди Мария, 74), Миретти (Локателли, 60), Соуле (Кьеза, 61), Кин (Милик, 82), Айлинг (Алекс Сандро, 74).

“Монца”: Краньо, Антов (Сенси, 82), Мари, Марлон, Карбони (Карлос Аугусто, 57), Д'Алессандро (Иццо, 67), Валоти (Виньято, 67), Пессина (Ровелла, 57), Кольпани, Раноккия, Гюткьяер.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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