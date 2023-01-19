"Ювентус" победил клуб Берлускони в Кубке Италии
Новости футбола Сегодня, 17:07
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Италии “Ювентус" со счетом 2:1 обыграл “Монцу”, которой владеет Сильвио Берлускони, и вышел в четвертьфинал.
Победу туринскому клубу принесли голы Мойсе Кина и Федерико Кьезы. У гостей отличился Маттиа Валоти.
“Ювентус” – “Монца” - 2:1 (1:1)
Голы: Кин, 8 - 1:0, Валоти, 24 - 1:1, Кьеза, 78 - 2:1
“Ювентус”: Перин, Данило, Ругани, Гатти, Маккенни, Паредес, Фаджоли (Ди Мария, 74), Миретти (Локателли, 60), Соуле (Кьеза, 61), Кин (Милик, 82), Айлинг (Алекс Сандро, 74).
“Монца”: Краньо, Антов (Сенси, 82), Мари, Марлон, Карбони (Карлос Аугусто, 57), Д'Алессандро (Иццо, 67), Валоти (Виньято, 67), Пессина (Ровелла, 57), Кольпани, Раноккия, Гюткьяер.
Не пропустите: "Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 16:58 "Манчестер Сити" совершил суперкамбэк в матче с "Тоттенхэмом"
Новости футбола Сегодня, 15:56 "Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 15:42 Журналист Морган назвал причину, почему Роналду хотел остаться в Европе
Новости футбола Сегодня, 14:14 ПСЖ с хоккейным счетом победил команду Роналду
Новости футбола Сегодня, 12:30 "Бавария" купила опытного вратаря
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:14 Главные новости дня: 19 января Новости футбола Сегодня, 17:07 "Ювентус" победил клуб Берлускони в Кубке Италии Новости футбола Сегодня, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 16:58 "Манчестер Сити" совершил суперкамбэк в матче с "Тоттенхэмом" Новости футбола Сегодня, 16:35 Талант Дортмунда Мукоко принял решение по своему будущему Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник "Марселя" Байи серьезно наказан в Лиге 1. Он сломал ребра сопернику Новости футбола Сегодня, 15:56 "Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:42 Журналист Морган назвал причину, почему Роналду хотел остаться в Европе Новости футбола Сегодня, 15:30 Воспитанник "Тоттенхэма" трагически погиб в США Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ноттингем Форест" договорится о переходе форварда "Ньюкасла"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт