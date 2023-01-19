"Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 15:56
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Испании “Барселона” на выезде разгромила “Сеуту” и пробилась в четвертьфинал.
Победу каталонскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, голы Рафиньи, Ансу Фати и Франка Кессье.
“Сеута” – “Барселона” - 0:5 (0:1)
Голы: Рафинья, 41 - 0:1, Левандовски, 50 - 0:2, Фати, 70 - 0:3, Кессье, 77 - 0:4, Левандовски, 90 - 0:5
“Барселона”: Пенья, Бельерин, Алонсо (Кристенсен, 73), Эрик Гарсия, Альба, Серджи Роберто (Бускетс, 73), Кессиэ, Торре (Гави, 46), Левандовски, Рафинья (Галиот, 80), Ферран Торрес (Фати, 60).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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