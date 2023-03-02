"Ювентус" продлил контракт с основным защитником

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила о продлении контракта с бразильским защитником Данило.

Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2025 года.

31-летний Данило выступает за “Ювентус” с 2019 года. Всего он провел за клуб 142 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за “Сантос”, “Порту”, “Реал” и “Манчестер Сити”. За сборную Бразилии сыграл 49 матчей и забил один гол.

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