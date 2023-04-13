"Ювентус" одержал тяжелую победу в Лиге Европы

В первом матче ¼ финала Лиги Европы туринский “Ювентус” на своем поле обыграл лиссабонский “Спортинг” со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил Федерико Гатти.

Ответный матч “Спортинг” - “Ювентус” состоится 20 апреля.

“Ювентус” Италия – “Спортинг” Португалия - 1:0 (0:0)

Гол: Гатти, 73 - 1:0

“Ювентус”: Щесны (Перин, 44), Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Костич (Фаджоли, 62), Рабьо, Локателли (Паредес, 86), Ди Мария (Погба, 86), Кьеза, Милик (Влахович, 62).

“Спортинг”: Адан, Эшгайю (Бельерин, 77), Коатес, Сен-Жюст (Диоманде, 45), Инасиу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 62), Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс (Эссугу, 77), Тринкау, Шермити (Артур, 62).

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