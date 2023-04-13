"Челси" подписал суперконтракт с зимним новичком

Лондонский “Челси” продлил контракт с аргентинским полузащитником Энцо Фернандесом, сообщает журналист Сесара Луиса Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2032 года. Прежнее соглашение было рассчитано до лета 2031 года.

22-летний Фернандес перешел в “Челси” в январе 2023 года из “Бенфики”. Сумма трансфера составила 121 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел за “аристократов” 13 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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