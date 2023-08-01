"Ювентус" назвал "Челси" условие для обмена Влаховича на Лукаку

Туринский “Ювентус” готов обменять нападающего сборной Сербии Душана Влаховича на нападающего лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, но с одним условием, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба хочет получить от англичан доплату в размере 40 миллионов евро. При этом сделка пока далека от завершения, так как в “Челси” пока не уверены в необходимости трансфера Влаховича.

Напомним, что бельгийский форвард прошлый сезон провел в аренде в миланском “Интере”. За финалиста Лиги чемпионов он провел 37 матчей и забил 14 голов, а также отдал 7 результативных передач.

Контракт Лукаку с лондонским клубом рассчитан до июня 2026 года, но в клубе уже дали понять, что не рассчитывают на него и активно ищут новое место работы игроку.

Что касается Влаховича, то он перебрался в "Ювентус" из "Фиорентины" в январе 2022 года. В прошлом сезоне он забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 42-х матчах за “Ювентус”.

Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года.