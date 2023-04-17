"Ювентус" нацелился на бывшего игрока "Шахтера"

“Ювентус” проявляет интерес к бразильскому защитнику “Фиорентины” Додо, сообщает fiorentinauno.com.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить 24-летнего бразильца будет непросто, так как “фиалки” хотят получить за него не менее 50 миллионов евро.

Додо перешел в “Фиорентину” летом 2022 года из “Шахтера” за 14,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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