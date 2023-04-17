Беллингем может принять неожиданное решение по своему будущему

Полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуд Беллингем может отказаться от предложений топ-клубов и остаться в своем нынешнем клубе, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, футболист опасается, что может выбрать не тот клуб, за который хочет выступать. Поэтому он может провести еще год в Германии, чтобы получить дополнительное время для размышлений.

Ранее сообщалось, что “Боруссия” хочет получить за игрока порядка 150 миллионов евро. Интерес к англичанину проявляют “Реал", ”Манчестер Сити", “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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