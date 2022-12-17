"Ювентус" нашел усиление обороны в Бундеслиге

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к французскому центральному защитнику франкфуртского “Айнтрахта” Эвану Ндика, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант либо с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно, либо с подписанием его летом 2023 года, когда он станет свободным агентом. Также француз входит в сферу интересов “Арсенала”.

В нынешнем сезоне 23-летний Ндика провел за “Айнтрахт" 23 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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