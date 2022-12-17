Суарес может перейти в клуб Бекхэма

“Интер Майами”, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, проявляет интерес к уругвайскому нападающему Луису Суаресу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, американский клуб собирается подписать футболиста, который является свободным агентом.

35-летний Суарес ранее выступал за “Насьональ”, “Гронинген”, “Аякс”, “Ливерпуль”, “Барселона”, “Атлетико” и вновь “Насьональ”. За сборную Уругвая сыграл 132 матча и забил 67 голов.

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