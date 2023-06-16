"Ювентус" хочет продать одного из лидеров

Туринский “Ювентус” собирается продать нападающего Федерико Кьезу в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен поправить финансовое положение за счет продажи форварда, который не хочет уходить и требует повышения зарплаты до восьми миллионов евро в год. Впрочем, требования футболиста, скорее всего, не будут удовлетворены, так как в клубе сомневаются, что он вернется на высокий уровень после тяжелой травмы колена.

В нынешнем сезоне 25-летний Кьеза провел за “Ювентус” 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.