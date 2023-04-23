"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к защитнику лондонского “Челси” и сборной Сенегала Калиду Кулибали, сообщает La Gazzeta Dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста с правом последующего выкупа. На трансфере африканца настаивает лично главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне 31-летний Кулибали провел за “Челси” 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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