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Киевское "Динамо" временно сменило главного тренера

Новости футбола Сегодня, 13:28
Фото: инстаграм Александра Шовковского/Автор неизвестен Фото: инстаграм Александра Шовковского/Автор неизвестен

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу сообщил, что он не сможет выполнять свои обязанности на протяжении некоторого времени из-за операции на ноге. Временно команду будет возглавлять Александр Шовковский.

“С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский – исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию. Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине”, приводит слова Луческу Sport.ua.

48-летний Шовковский вошел в тренерский штаб “Динамо" в январе 2023 года. Ранее он входил в тренерский штаб сборной Украины. В бытность футболистом он на протяжении многих лет был основным вратарем “Динамо”.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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