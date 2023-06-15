"Ювентус" готов продать двух звездных игроков

В летнее трансферное окно “Ювентус” рассмотрит вариант с продажей звездных игроков.

В частности, в клубе могут попрощаться с вингером Федерико Кьезой и нападающем Душаном Влаховичем.

Туринский клуб открыт для предложений по итальянцу и сербу, о чём сообщил журналист Маттео Моретто.

25-летний Кьеза в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

23-летний Влахович забил 14 голов и отдал четыре голевых передачи в 42 матчах минувшего сезона.