"Ювентус" близок к трансферу уругвайского таланта

Центральный защитник “Валенсии” и молодежной сборной Уругвая Факундо Гонсалес близок к переходу в туринский “Ювентус”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился с футболистом по условиям личного контракта. Кроме того “Ювентус" практически согласовал переход уругвайца с испанским клубом. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

20-летний Гонсалес является воспитанником “Валенсии”. За основную команду валенскийского клуба он пока что не провел ни одного матча. При этом Гонсалес принял участие в 37 матчах за молодежную команду “Валенсии”, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Гонсалес с 2023 года играет за молодежную сборную Уругвая. Всего он провел за уругвайскую команду 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил четыре желтые карточки.

Напомним, что “Ювентус” в прошлом сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.