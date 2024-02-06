"Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем бое против экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну пройдет 8 марта в Саудовской Аравии.

«Нет ничего невозможного, правда? Мы не знаем силу Энтони Джошуа. Хотя я не верю, что у него есть такая сила [чтобы победить меня], но мы собираемся это выяснить. Мы собираемся это выяснить, и я думаю, что произойдет обратное. Я буду тем, кто заберет его душу.

Я выиграл бой с Фьюри. Посмотри на меня сейчас, посмотри на мою жизнь, посмотри, где я был, когда ты думал, что я проиграл. Вы думаете, что если некоторые глупые судьи принимают какое-то решение, то оно что-то изменит в моей жизни? Моя семья, они сидели в первом ряду и смотрели этот бой", — сказал Нганну в подкасте «High Performance».