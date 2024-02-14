"Я - король. Кролик, ты узнаешь об этом 18 мая". Фьюри в очередной раз дерзко обратился к Усику

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри через Instagram обратился к владельцу четырех титулов в этой весовой категории, Александру Усику.

“Цыганский король” в свойственной ему манере заявил, что считает себя королем бокса и докажет это 18 мая.

«Нет, я не претендую на то, чтобы быть королем королей! Это Иисус Христос. Я заявляю, что я король бокса, и я действительно им являюсь. Ты узнаешь об этом 18 мая, кролик со щелью в зубах», - написал Фьюри.

18 мая Фьюри должен провести объединительный бой против Усика. Изначально чемпионский поединок планировался на 17 февраля, но был перенесен из-за рассечения, которое британец получил в тренировочном лагере.

В своем последнем бою, в октябре прошлого года, Фьюри с трудом одолел Франсиса Нганну, побывав нокдауне в третьем раунде.