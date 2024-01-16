WBC обновил рейтинг боксеров в легком весе

WBC обновил рейтинг лучших боксеров в легком весе.

Сейчас чемпионским титулом владеет американский боксер Шакур Стивенсон. Что касается самого рейтинга, то на первом месте украинский боец Василий Ломаченко. На второй строчке мексиканец Исаак Крус, тройку лидеров замкнул также боксер из Мексики Уильям Зепеда.

Рейтинг легкого веса от WBC:

Василий Ломаченко Исаак Круз Уильям Сепеда Рэймонд Мураталла Фрэнк Мартин Сюитиро Йосино Джордж Камбосос Эдвин Де Лос Сантос Кейшон Дэвис Макси Хьюз

Напомним, что во время пресс-конференции Энтони Джошуа был полностью анонсирован андеркард вечера бокса, в рамках которого британец подерется с Фрэнсисом Нганну. Главным событием андеркарда станет бой Чжилей Чжана против Джозефа Паркера за бой временного чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, который принадлежит китайскому боксеру.