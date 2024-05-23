Вратарь-рекордсмен подписал новый контракт с Манчестер Сити

Вратарь Скотт Карсон подписал новый контракт с Манчестер Сити.

Новое соглашение резервного голкипера с клубом рассчитано еще на год - до лета 2025 года.

🚨🔵 Manchester City goalkeeper Scott Carson has signed a new contract until June 2025.



Carson will turn 39 in September and he’s staying as part of Man City squad for next season. pic.twitter.com/7mPGXgcj35 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024

38-летний Скотт Карсон выступает за Манчестер Сити с 2021 года, за это время он провел на поле в официальных матчах всего 107 минут и завоевал 6 трофеев. В среднем англичанин выигрывает один трофей каждые 18 минут на поле.

Карсон является 2-кратным победителем Лиги чемпионов. Он выигрывал этот трофей в прошлом сезоне с Манчестер Сити, а также вместе с Ливерпулем в 2005 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что основной вратарь Эдерсон раздумывает над уходом из Манчестер Сити в летнее трансферное окно, и его ждут саудовские клубы.