Впервые в истории. Матч НФЛ пройдет на стадионе Реал Мадрида

В первый раз в истории НФЛ матч пройдет в Испании на стадионе Реал Мадрида Сантьяго Бернабео, сообщает DailyMail.

Комирас НФЛ Роджер Гуделл рассказал, что лига продолжает распространяться в Европе. До этого они проводили матчи в Англии и Германии.

"Проведение игры в Мадриде в 2025 году подчеркивает постоянное расширение глобального присутствия лиги и ускорение амбиций донести нашу игру до большего количества болельщиков по всему миру", - сказал он.

Роджер Гуделл заявил, что они рады своему сотрудничеству с Реал Мадридом и провести игру НФЛ на Сантьяго Бернабео. Мадрид - это первое новое место проведения Международных игр 2025 года, и пока что не решено, какие именно команды поедут через океан в Европу.

До этого, матчи НФЛ проводят в Лондоне на стадионе Уэмбли и стадионе Тоттенхэма.