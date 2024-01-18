EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Во французском Минфине прошли обыски через трансфер Неймара в ПСЖ

Во французском Минфине прошли обыски через трансфер Неймара в ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 06:03
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Во французском Минфине прошли обыски через трансфер Неймара в ПСЖ Во французском Минфине прошли обыски через трансфер Неймара в ПСЖ

В Министерстве финансов Франции произошел обыск касательно трансфера Неймара из Барселоны в ПСЖ в 2017 году.

Как сообщает портал Mediapart, парижский клуб подозревают в уклонении от уплаты налогов с помощью высокопоставленных чиновников.

Обыск произошел в понедельник, 15 января, в рамках судебного расследования по статьях за коррупцию и злоупотребление служебным полномочием должностным лицом, владеющим госвластью.

Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере одного миллиона евро или двойная сумма доходов от наказания.

По следствию ныне проходят бывший генеральный директор ПСЖ Жан-Клод Блан, экс-директор по коммуникациях Жан-Марсьяль Рибес и высокопоставленные политики Жером Фурнель, Хьюг Ренсон и Жеральд Дарманен.

Неймар перешел в парижский клуб летом 2017 года за 222 миллиона евро. В стане парижан он отыграл шесть лет, за которые в 173 матчах забил 118 голов и отдал 77 ассистов.

Летом 2023 года за 90 миллионов евро он перешел в саудовский Аль-Хиляль.

Ныне бразильский вингер не принимает участие в матчах своей команды из-за тяжелой травмы, которая в октябре прошедшего года оставила его без футбола сначала до конца 2023 года, а вскоре и до конца сезона.

Популярные новости
Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году Новости тенниса Сегодня, 14:37 Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году
Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open Новости тенниса Сегодня, 11:44 Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 11:15 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце Новости биатлона Сегодня, 10:01 Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Египет и Гана сыграли в зрелищную ничью на Кубке африканских наций Новости баскетбола Сегодня, 16:34 ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании за участие в Матче Звезд Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Сегодня, 15:55 Наполи разгромил Фиорентину в полуфинале Суперкубка Италии Новости футбола Сегодня, 15:48 Аль-Хиляль определился, будет ли разрывать контракт с Неймаром Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:19 Арсенал - Кристал Пэлас: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 15:11 Официально. Легенда Ливерпуля вернулся в Европу после Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:57 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Леся Цуренко – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Ирак – Япония прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Кабо-Верде – Мозамбик прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Вьетнам – Индонезия прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Жальгирис Каунас — Фенербахче прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Сенегал – Камерун прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Гонконг – Иран прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Монако — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года