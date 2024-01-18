Во французском Минфине прошли обыски через трансфер Неймара в ПСЖ

В Министерстве финансов Франции произошел обыск касательно трансфера Неймара из Барселоны в ПСЖ в 2017 году.

Как сообщает портал Mediapart, парижский клуб подозревают в уклонении от уплаты налогов с помощью высокопоставленных чиновников.

Обыск произошел в понедельник, 15 января, в рамках судебного расследования по статьях за коррупцию и злоупотребление служебным полномочием должностным лицом, владеющим госвластью.

Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере одного миллиона евро или двойная сумма доходов от наказания.

По следствию ныне проходят бывший генеральный директор ПСЖ Жан-Клод Блан, экс-директор по коммуникациях Жан-Марсьяль Рибес и высокопоставленные политики Жером Фурнель, Хьюг Ренсон и Жеральд Дарманен.

Неймар перешел в парижский клуб летом 2017 года за 222 миллиона евро. В стане парижан он отыграл шесть лет, за которые в 173 матчах забил 118 голов и отдал 77 ассистов.

Летом 2023 года за 90 миллионов евро он перешел в саудовский Аль-Хиляль.

Ныне бразильский вингер не принимает участие в матчах своей команды из-за тяжелой травмы, которая в октябре прошедшего года оставила его без футбола сначала до конца 2023 года, а вскоре и до конца сезона.