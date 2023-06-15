Винисиус Жуниор получит должность в ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что нападающий мадридского “Реала” и сборной Бразилии Винисиус Жуниор станет главой комитета по борьбе с расизмом.

“В футболе больше не буде проявлений расизма. Матчи должны немедленно быть остановлены, если это произойдет. С нас хватит. Я попросил Винисиуса возглавить комитет по борьбе с расизмом. Они должны предложить более строгие наказания за расизм. Мы больше не будем терпеть расизм”, - приводит слова Инфантино Reuters.

Напомним, что Винисиус в последнее время неоднократно жаловался на проявления расизма со стороны болельщиков во время матчей чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за “Реал” 55 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.