"Вильярреал" лишил "Атлетико" второго места в Ла Лиге

В матче 38-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на своем поле сыграл вничью с “Атлетико” со счетом 2:2.

В начале матча счет открыл Николас Джексон, но вскоре равновесие восстановил Анхель Корреа. На 56-й минуте Корреа вывел гостей вперед, но в конце матча счет сравнял Хорхе Паскуаль.

“Атлетико”, набрав 77 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. “Вильярреал” с 64 очками занял пятое место.

“Вильярреал” – “Атлетико” - 2:2 (1:1)

Голы: Джексон, 9 - 1:0, Корреа, 18 - 1:1, Корреа, 56 - 1:2, Паскуаль, 90+3 - 2:2

“Вильярреал”: Йоргенсен, Фемения (Куэнка, 46), Манди (Мохика, 85), Пау Торрес, Альберто Морено (Паскуаль, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Ло Чельсо, 66), Пино, Чуквуэзе (Алекс Баэна, 66), Джексон.

“Атлетико”: Грбич (Гомис, 85), Молина, Савич, Эрмосо, Витцель, Регилон (Мората, 84), Коке, Сауль, Барриос, Гризманн, Корреа (Лемар, 85).

Удаление: Витцель (70).