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Виктор Осимхен нацелился на Челси. Нападающий хочет сменить клуб летом

Новости футбола Сегодня, 08:10
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Виктор Осимхен нацелился на Челси. Нападающий хочет сменить клуб летом Виктор Осимхен нацелился на Челси. Нападающий хочет сменить клуб летом

Нападающий Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен летом планирует покинуть итальянский клуб. По словам президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса, он перейдет в Премьер-лигу, Реал Мадрид или Пари Сен-Жермен. Осимхен продлил свой контракт с Наполи до 2026 года в ноябре, но, как сообщается, собирается покинуть команду Серии А в конце сезона.

«Мы знали об этом еще прошлым летом», — сказал Де Лаурентис.

Нигерийский нападающий недавно объявил, что принял решение о своем следующем шаге, но отказался раскрыть информацию, несмотря на подписание нового двухлетнего контракта с чемпионами Италии в ноябре. Выступая на этой неделе перед журналистами, он сказал:

«Ходят слухи, что меня связывают с Премьер-лигой. Конечно, когда ты один из самых ярких нападающих в мире, ты ожидаешь подобных вещей, это одна из самых больших и лучших лиг мира.

Что касается меня, то я в Наполи, я подписал новый контракт и наслаждаюсь временем с командой. Я уже принял решение, как поступлю в конце сезона. Я уже знаю, чем хочу заниматься в своей карьере.

С тех пор, как я начал, я сам принимал решения по всем вопросам, и у меня это хорошо получалось. Я уже знаю, какой следующий шаг хочу сделать, поэтому сейчас я просто хочу хорошо закончить сезон».

По словам журналиста Саши Тавольери Осимхеном больше всего интересуется Чесли, хотя и Арсенал был готов вступить в борьбу за нападающего.

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