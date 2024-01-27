Виктор Осимхен нацелился на Челси. Нападающий хочет сменить клуб летом
Нападающий Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен летом планирует покинуть итальянский клуб. По словам президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса, он перейдет в Премьер-лигу, Реал Мадрид или Пари Сен-Жермен. Осимхен продлил свой контракт с Наполи до 2026 года в ноябре, но, как сообщается, собирается покинуть команду Серии А в конце сезона.
«Мы знали об этом еще прошлым летом», — сказал Де Лаурентис.
Нигерийский нападающий недавно объявил, что принял решение о своем следующем шаге, но отказался раскрыть информацию, несмотря на подписание нового двухлетнего контракта с чемпионами Италии в ноябре. Выступая на этой неделе перед журналистами, он сказал:
«Ходят слухи, что меня связывают с Премьер-лигой. Конечно, когда ты один из самых ярких нападающих в мире, ты ожидаешь подобных вещей, это одна из самых больших и лучших лиг мира.
Что касается меня, то я в Наполи, я подписал новый контракт и наслаждаюсь временем с командой. Я уже принял решение, как поступлю в конце сезона. Я уже знаю, чем хочу заниматься в своей карьере.
С тех пор, как я начал, я сам принимал решения по всем вопросам, и у меня это хорошо получалось. Я уже знаю, какой следующий шаг хочу сделать, поэтому сейчас я просто хочу хорошо закончить сезон».
По словам журналиста Саши Тавольери Осимхеном больше всего интересуется Чесли, хотя и Арсенал был готов вступить в борьбу за нападающего.