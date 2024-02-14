ВИДЕО. В Англии у футболиста Халл Сити украли шедевральный гол рабоной

13 февраля состоялся матч 32-го тура Чемпионшипа между командами Ротерхэм и Халл Сити. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Тигры проигрывали 0:1 до 71-й минуте, однако тогда 22-летний англичанин Дрейден Филоджин оформил невероятный гол рабоной.

К сожалению, защитник хозяев Кэмерон Хамфрис слегка конснулся мяча головой. Аналитики Чемпионшипа посчитали, что это повлияло на забитый мяч, поэтому "украли" у Филоджин шедевр и записали автогол на Хамфриса.

На 75-й минуте Ноа Огайо забил второй гол для Халл Сити и вырвал победу для своей команды.

Сейчас Халл Сити занимает 7-е место в таблице Чемпионшипа. У Тигров 48 очков. Ротерхэм идет на последней 24-й строчке с 19 пунктами.

ВИДЕО. В Англии у футболиста украли шедевральный гол рабоной

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