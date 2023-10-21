ВИДЕО. Коламбус и Нью-Джерси одержали вторую победу в сезоне. Результаты матчей НХЛ 21 октября

В ночь на 21 октября состоялось два матча НХЛ.

Коламбус Блю Джекетс на «Нейшнвайд Арене» принимал Калгари Фреймз, и хоть канадский клуб дал бой американцам и сделал больше бросков, но все же именно хозяева встречи одержали победу в матче со счетом 3:1.

Во втором матче в Нью Йорке Айлендерс и Нью-Джерси Девилз выдали достаточно равный бой и перевели игру в овертайм, в котором гости сумели вырвать победу над нью-йоркским клубом 5:4.

В Западной конференции продолжает лидировать Вегас Голден Найтс, у которого в пяти матчах четыре чистые победы и одна в овертайме. Но им на пятки наступает Колорадо Эвеланш, у которого после четырех игр три победы в основное время и одна в овертайме. Клуб из Денвера проведёт свой пятый матч уже этой ночью против Каролины Харрикейнз.

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В Восточной конференции сразу четыре команды делят первую строчку. У Бостон Брюинз, Оттава Сенаторз, Детройт Ред Уингз и Филадельфии Флайерз по три чистых победы после трех проведенных матчей. Все клубы проведут свои матчи уже следующей ночью.

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