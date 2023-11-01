ВИДЕО. Апсет в Париже. Димитров выбил Медведева с Мастерса, Даниил показал средний палец фанатам

Третий номер рейтинга АТР Даниил Медведев завершил выступления на Мастерсе в Париже (Франция).

В 1/16 финала турнира АТР 1000 в столице Франции нейтральный теннисист в трех сетах уступил Григору Димитрову за 2 часа и 56 минут.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении.

1/16 финала. 1 ноября

Григор Димитров (Болгария) - Даниил Медведев [3] - 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)

В третьей партии Димитров побеждал со счетом 5:2, но не смог подать на матч в 9-м гейме, имея 4 матчбола. В 12-м гейме на подаче Медведева Димитров также имел шанс закрыть Даниила, однако и в этой раз болгарин не реализовал 2 матч-поинта.

На тай-брейке третьего сета Григор сразу завладел преимуществом и выиграл его со счетом 7:2.

На протяжении всего матча французская публика поддерживала исключительно Димитрова. Медведеву это не нравилось и он часто выражал недовольствою После завершения матча он показал французским болельщикам средний палец. Но на пресс-конференции заявил, что просто рассматривал ногти:

«Средний палец? Нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?».

В 1/8 финала Мастерса в Париже Димитров сыграет против Александра Бублика.

ВИДЕО. Медведев показал средний палец фанатам

Middle finger from Daniil Medvedev while leaving the court? 😬



(🎥 @TennisTV)pic.twitter.com/LwAdg2Z7xZ — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 1, 2023

Видеообзор матча Григор Димитров – Даниил Медведев