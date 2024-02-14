Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен
Легендарный Майк Тайсон назвал имена четырёх своих любимых бойцов UFC всех времен.
Тайсон — большой поклонник UFC, он поддерживает тесные отношения с генеральным директором Даной Уайтом. Называя своих любимых бойцов UFC в истории, «Железный» Майк выбрал четыре громких имени, выбрав двух действующих звезд.
Легенда бокса выбрал Джона Джонса, Хабиба Нурмагомедова, Колби Ковингтона и Ройса Грейси.
«Ух ты, слишком много. Сложный выбор. Это было бы не слишком современно. Средний отрывок, вы знаете, когда это только началось, некоторые ребята были невероятными.
Я всегда любил Ройса Грейси. Он был Давидом, победившим всех Голиафов. Но теперь каждый знает свой стиль, теперь и вы знаете.
Там много парней. Есть Хабиб Нурмагомедова и Джон Джонс. Там так много хороших бойцов. Еще Колби Ковингтон", - сказал Тайсон.
Бразилец Ройс Грейси – был победителем самого первого турнира UFC 1, а затем еще дважды побеждал на таких гран-при. В ММА 51-летний ветеран одержал 14 побед.
Нурмагомедов, обладатель титула чемпиона UFC в легком весе, ушел из спорта, установив феноменальный профессиональный рекорд 29-0, победив таких соперников, как Конор МакГрегор, Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Джонс и Ковингтон по-прежнему активны в UFC.