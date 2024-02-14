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Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен

Новости MMA Вчера, 12:54
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен Выбор может удивить. Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых бойцов UFC всех времен

Легендарный Майк Тайсон назвал имена четырёх своих любимых бойцов UFC всех времен.

Тайсон — большой поклонник UFC, он поддерживает тесные отношения с генеральным директором Даной Уайтом. Называя своих любимых бойцов UFC в истории, «Железный» Майк выбрал четыре громких имени, выбрав двух действующих звезд.

Легенда бокса выбрал Джона Джонса, Хабиба Нурмагомедова, Колби Ковингтона и Ройса Грейси.

«Ух ты, слишком много. Сложный выбор. Это было бы не слишком современно. Средний отрывок, вы знаете, когда это только началось, некоторые ребята были невероятными.

Я всегда любил Ройса Грейси. Он был Давидом, победившим всех Голиафов. Но теперь каждый знает свой стиль, теперь и вы знаете.

Там много парней. Есть Хабиб Нурмагомедова и Джон Джонс. Там так много хороших бойцов. Еще Колби Ковингтон", - сказал Тайсон.

Бразилец Ройс Грейси – был победителем самого первого турнира UFC 1, а затем еще дважды побеждал на таких гран-при. В ММА 51-летний ветеран одержал 14 побед.

Нурмагомедов, обладатель титула чемпиона UFC в легком весе, ушел из спорта, установив феноменальный профессиональный рекорд 29-0, победив таких соперников, как Конор МакГрегор, Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Джонс и Ковингтон по-прежнему активны в UFC.

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