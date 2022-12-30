"Вест Хэм" проиграл "Брентфорду"

В матче 18-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” на своем поле проиграл “Брентфорду” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Айвена Тоуни и Джошуа Дасилвы.

“Брентфорд”, набрав 23 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 14 очками опустился на 17-ю позицию.

“Вест Хэм” – “Брентфорд” - 0:2 (0:2)

Голы: Тоуни, 18 - 0:1, Дасилва, 43 - 0:2

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Эмерсон (Антонио, 64), Райс, Лукас Пакета (Соучек, 82), Бенрахма, Боуэн, Скамакка.

“Брентфорд”: Райя, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен (Янельт, 59), Дасилва (Годдос, 67), Тоуни, Мбемо (Висса, 58).

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